Debuttano Panda City Cross e Panda 4x4

Fiat Panda, al via gli ordini di due nuove versioni: Panda City Cross 4x2 per un look da crossover cittadino e un prezzo da citycar, e Panda 4x4 per il più'autentico carattere off-road. Fiat Panda City Cross 2017 si riconosce dai paraurti anteriori e posteriori e le modanature laterali in tinta carrozzeria. Calotte specchietti laterali, barre longitudinali al tetto e maniglie delle portiere sono di colore nero. A loro volta, gli interni si caratterizzano per una plancia color grigio con inserti del quadro strumenti in nero opaco e i sedili dal tessuto nero e grigio con inserti laterali in eco-pelle nera. Due motorizzazioni: 1.2 benzina 69 Cv e 1.3 MultiJet 95 Cv. Prezzo promozionale di 12.950 euro, che diventano 11.950 euro con il finanziamento "MenoMille". Dal canto suo, la rinnovata Panda 4x4 monta nuovi cerchi neri con un inedito cover mozzo che ospita il logo 4x4 marcato a rilievo. Sempre il motivo nero ritorna nelle calotte specchio e nelle maniglie delle portiere. Rinfrescato anche l'abitacolo: spicca la nuova combinazione di sedili in tessuto con cuciture a contrasto. Sotto il cofano, il brillante TwinAir 0.9 a benzina da 85 Cv e il turbodiesel 1.3 Multijet da 95 Cv.