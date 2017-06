Nissan X-Trail 2018, prove tecniche di guida autonoma

Per Nissan X-Trail è giunto il momento di un profondo rinnovamento estetico e funzionale. La nuova edizione del popolare Suv giapponese sarà in vendita a ottobre nelle due varianti a cinque e sette posti e porterà anche sul nostro mercato l'innovativo sistema ProPilot di guida semi-autonoma, programma evoluto che regola sterzo, accelerazione e frenata durante la guida sia in autostrada, sia anche in condizioni di traffico intenso. Non finisce qui: su Nissan X-Trail 2018 salgono a bordo anche frenata d'emergenza intelligente con riconoscimento pedoni e sistema anti-collisione posteriore e laterale che segnala l'avvicinamento di un veicolo in retromarcia. Quanto al lato estetico, si amplia la classica griglia a V e si rimodella il paraurti anteriore. Nuove anche le luci diurne a forma di boomerang e il sistema AFS (Adaptive Front Lighting System). In abitacolo, la novità consiste nel taglio basso del volante per non ostacolare l'ingresso e l'uscita dal posto guida. Cresce infine di 15 litri il volume del bagagliaio (565 litri) ed esordisce il pratico Luggage Board System per la bellezza di nove configurazioni di ripiani e divisori.