Jeep, scopri il nuovo Suv compatto Compass in 5 mosse

1 OK LA TAGLIA E' GIUSTA!

Quattro metri e 40: la taglia del Suv compatto è perfetta per colmare il gap fra la "piccola" Renegade e sua maestà Grand Cherokee. Linee inconfondibilmente Jeep dalle sette feritoie all'anteriore ai passaruota trapezoidali. Stessa piattaforma di Renegade, ma il passo è più lungo a vantaggio dello spazio interno. E' il settore che cresce di più e Compass vuole conquistare una fetta consistente della torta

2 FATTO PER ANDARE OVUNQUE

Nessun compromesso, soprattutto e parliamo della versione Trailhawk per duri e puri. Un team per ogni continente ha messo a punto le spcifiche per affrontare qualsiasi terreno. Con il Selec-Terrain si può scegliere la modalità necessaria: auto, snow, sand, mud. C'è anche il 4lock e l'active drive low che blocca la prima quando il gioco si fa molto duro. Angoli d'attacco (30°) e uscita (33.6°) importanti, l'altezza da terra è di 21 centimetri. E soprattutto: tutti gli organi vitali sono protetti

3 JEEP SI' MA NON SPARTANA

Non è mica una Wrangler: ci si può coccolare con il doppio tetto panoramico o approfittare del bagagliaio più grande della categoria, 438 litri modulabili cambiando il fondo. Volendo, si arriva fino a 1251. Quanto all'infotainment, con Uconnect di quarta generazione il livello si avvicina molto al mondo premium

4 IN MEDIO STAT VIRTUS

Fca posiziona il nuovo Compass in arrivo a luglio nel cuore del mercato dei Suv compatti: circa 1500 euro più dei generalisti (ma con parecchi contenuti di serie in più, come la frenata d'emergenza) e 2000 in meno dei costruttori premium. C'è anche l'offerta rateizzabile a 200 euro al mese per la 1.6 turbodiesel e 250 per la 2.0 a trazione integrale

5 BENZINA O DIESEL

Capitolo motori: il 1.4 benzina ha 140 Cv quando è abbinato a manuale 6 marce e trazione anteriore, 170 quando utilizza l'automatico a 9 rapporti e la trazione integrale. Saranno più gettonato i diesel 1.6 da 120 Cv (fwd e 6 marce manuale) e il 2.0 litri da 140 Cv (awd, 6 o 9 marce) e 170 Cv (awd 9 marce). Nelle prossime ore si conoscerà il listino nei dettagli e vi racconteremo come va il nuovo Compass in off-road e su asfalto