Parco del Valentino, le 5 novità più interessanti

Il Salone dell'Auto di Torino - Parco del Valentino, in programma fino a domenica, è per il pubblico la prima occasione per entrare in contatto con alcune delle maggiori novità di prodotto. Ecco la nostra top 5. FIAT 500L Restyling sostanziale, per la monovolume di casa Fiat, soprattutto nell'inedita versione Cross, che parte da 20.800 euro. Per tutte le altre edizioni il prezzo scende a 15.900 euro, grazie a una promozione valida fino al 30 luglio, vincolata a permuta o rottamazione. Debutto in concessionaria il 17 giugno. FORD FIESTA La settima generazione della storica utilitaria dell'Ovale debutterà in concessionaria entro fine mese, ma il lancio commerciale è previsto per settembre. Prezzi ancora in via di definizione. Cinque gli allestimenti tra cui gli inediti Vignale (più lussuoso) e Active (crossover). SEAT IBIZA La popolare compatta spagnola cambia radicalmente pelle. Prime consegne entro l'estate. Il listino parte da 15.050 euro per la versione Style, modello al quale si può accedere anche con il finanziamento Seat Senza Pensieri. RENAULT KOLEOS La seconda generazione del Suv della Losanga nasce su una piattaforma globale che porterà il nuovo Koloes nei principali mercati di tutto il mondo. Arriverà nelle concessionarie in autunno, con prezzi ancora da definire. DS 7 CROSSBACK Il primo Suv premium di PSA non sarà in vendita prima del 2018. Nel frattempo, tuttavia, è già possibile ordinare l'edizione di lancio DS 7 Crossback La Première a un prezzo di 55.000 euro.