Il Qashqai si rinnova. 5 cose che (forse) non sapete del best seller Nissan

Qashqai è il Suv compatto più popolare sul mercato, il modello con cui Nissan dieci anni fa ha cambiato le regole del gioco nel segmento. Ora si appresta al canonico restyling a metà ciclo vita e a breve vi racconteremo il test con l'ultima versione del Qashqai, atteso in concessionaria a settembre. Per il momento ecco 5 cose che forse non sapete del Suv leader di mercato.

1 BEST SELLER IN 83 ANNI - E' il modello Nissan che ha venduto di più nella storia del marchio lunga ben 83 anni: 2,3 milioni di unità dal 2007. Ha una quota di mercato che supera il 10%

2 MADE IN ENGLAND – Il Qashqai riveduto e corretto (frontale più importante, interni di qualità nettamente superiore a prima) continua a uscire dalla fabbrica inglese di Sunderland. In caso di Brexit – ha assicurato il governo inglese – non ci saranno penalizzazioni sul prezzo. Il sospetto però è che se ci sarà un aumento dei costi, questo verrà scaricato sui contribuenti inglesi...

3 19 VOLTE CAR OF THE YEAR – Pluripremiato con 80 riconoscimenti in tutto il mondo, il Suv di Nissan ha vinto la bellezza di 19 titoli “auto dell'anno” in giro per il pianeta

4 LA GUIDA E' (QUASI) AUTONOMA – Entro la primavera del 2018 Qashqai si arricchirà della tecnologia ProPilot che regola sterzo, accelerazione e frenata durante la guida in autostrada, anche ad alta velocità. Comprende Lane Keep Assist, Intelligent Cruise Control e Traffic Jam Pilot. Potrà essere attivato tramite un pulsante sul volante. Insomma, la guida autonoma è ormai dietro l'angolo.

5 UN PO' PIU' LUNGA – Non cambia ovviamente la carrozzeria con il restyling, però le modifiche a frontale e posteriore, dal paraurti ai nuovi fari diurni “a boomerang” con nove LED, implicano una piccola crescita in lunghezza: 17 mm in più per un totale ora di 4394 millimetri.