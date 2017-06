Mazda 2 MY17: all'insegna della tecnologia

Moderato facelift per la terza generazione della Mazda2: l'edizione 2017 si distingue esteticamente solo per alcuni dettagli quali l'antenna radio “Shark” a pinna di squalo, il differente disegno dei fendinebbia (ora a Led), le inedite tonalità esterne Machine Gray, Deep Crimson ed Eternal Blue, inoltre una nuova finitura lucida per i cerchi in lega da 16". All’interno si registrano la nuova grafica per la strumentazione, le nuove finiture Piano Black e un nuovo volante caratterizzato da miglior presa ed ergonomia. Rivisto anche l’Active Driving Display: migliorano qualità e fruibilità nell’uso quotidiano grazie all’adozione di uno schermo a colori più luminoso. Confermata la gamma motori: il benzina SkyActiv-G si declina nelle potenze di 75, 90 e 115 Cv, mentre il turbodiesel da 105 Cv consente medie di oltre 29 km/l. Mazda 2 restyling sarà in vendita nei prossimi giorni a partire da 14.050 euro.