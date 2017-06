Serie 6 Gran Turismo: comfort da berlina, stile da coupé

Nuovo arrivo in vista per la gamma Serie 6: a settembre debutterà al Salone di Francoforte la 6 Gran Turismo, comfort di viaggio da berlina di alta classe, stile da coupé vera e propria. Sul mercato a partire da novembre. La Serie 6 GT riprende il concetto della Serie 5 Gran Turismo e lo declina in chiave più moderna. Tra gli elementi più caratteristici, il cofano motore allungato, l’abitacolo arretrato, il lungo passo di 3.070 mm e le porte con cristalli laterali senza cornice dalla grafica slanciata, che sfocia nella coda.

La posizione di guida è leggermente rialzata, il design del cockpit orientato verso il guidatore. Tre posti nella zona posteriore, con ampio spazio per le gambe e maggiore spazio per la testa nonostante la linea del tetto abbassata. Il volume del bagagliaio di 610 litri registra un incremento di ben 110 litri. Progressi anche in chiave guida automatizzata grazie ai sistemi di assistenza alla guida come Active Cruise Control con funzione stop&go ottimizzata, assistenza alla guida in carreggiata e in situazioni di traffico, Lane Departure Warning e Lane Change Warning e avvertimento di collisione laterale, assistente durante le manovre di evasione-collisione, segnalatore di traffico trasversale, avviso precedenza e strada senso unico / divieto di accesso attraverso l’interconnessione con altre vetture BMW. Infine, parcheggio telecomandato con BMW Display Key.

Al momento del lancio saranno disponibili due motori a benzina e un turbodiesel. Cambio Steptronic a 8 rapporti di serie, trazione integrale xDrive su richiesta.