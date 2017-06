Arona, ecco il Suv compatto secondo Seat

E finalmente arrivò il momento di Seat Arona. Ieri l'anteprima alla stampa a Barcellona, mentre l'esordio in pubblico è previsto per settembre al Salone di Francoforte. Prodotto sulla medesima piattaforma della nuova Ibiza, modello rispetto al quale è comunque più lunga di 79 mm e più alta da terra di 99 mm, la Arona segna il debutto della Casa spagnola nel segmento dei crossover compatti. Al crescere delle misure esterne corrisponde anche un maggiore spazio per i passeggeri e per i bagagli: la capacità di carico minima è di 400 litri esatti.

Molto Ibiza anche l'abitacolo: strumentazione analogica con monitor del computer di bordo posto tra tachimetro e contagiri e schermo touch a centro plancia in posizione rialzata. La dotazione tecnologica prevede un sistema di infotainment compatibile con Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink e i più recenti assistenti alla guida come Cruise Control Adattivo, Park Assist e rilevamento stanchezza del guidatore.

Segui la Sezione Prove su Strada

Seat Arona sarà disponibile inizialmente con motorizzazioni benzina e diesel, mentre successivamente arriverà una versione a metano. La gamma benzina comprende il 1.0 TSI 3 cilindri da 95 o 115 Cv e il nuovo 1.5 TSI da 150 Cv. Come turbodiesel si potrà invece scegliere il 1.6 TDI da 95 o 115 Cv. Per tutte, in opzione il DSG doppia frizione a 7 rapporti.