Compass Days: porte aperte dal 10 al 15 luglio

Nuova Compass sbarca negli showroom Jeep. Per celebrare il suo debutto, da lunedì 10 a sabato 15 luglio l'iniziativa "Compass Days" apre in via eccezionale le concessionarie fino a sera, con chiusura alle 21. Un format innovativo darà a tutti la possibilità di scoprire e provare con la massima tranquillità le tante versioni del nuovo Suv di Fca. Nuova Compass è proposta con due motorizzazioni benzina e due livelli di potenza (1.4 MultiAir da 140 e 170 Cv) e due turbodiesel con tre livelli di potenza (1.6 Multijet da 120 Cv e 2.0 Multijet da 140 o 170 Cv). In particolare, se il MultiAir 140 e il Multijet 120 sono abbinati al cambio manuale a 6 marce e alla trazione anteriore, il 2.0 Multijet 140 è equipaggiato di trazione integrale Jeep Active Drive e - su richiesta - anche del cambio automatico a 9 marce.