Classe X, la Stella attacca il segmento dei pick-up

Come già accaduto in passato, Mercedes sbarca in un segmento non ancora presidiato, quello dei pick-up, in partnership con l'Alleanza Renault-Nissan. Classe X è un veicolo da lavoro costruito sulla medesima base del Navara, uno dei pick-up più diffusi nel segmento midsize, aggiungendo tutti i valori tipici della Stella a Tre Punte. La gamma permette di scegliere fra tre versioni di equipaggiamento, con motori a quattro e sei cilindri combinati a trazione posteriore o integrale e cambio automatico a 7 marce. A tutto ciò si aggiungono sei diversi rivestimenti dei sedili, incluse due varianti in pelle, tre tipi di inserti per la plancia e un'ampia gamma di accessori post-vendita. Si parte, in Germania, da 37.294 euro Iva inclusa.