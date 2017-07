Serie 2 Coupé e Cabrio, debutta il restyling

BMW non va in vacanza: tra numerose altre novità di prodotto, l'Elica introduce proprio in piena estate l'aggiornamento di metà ciclo vita di Serie 2 Coupé e Cabrio. Entrambi i modelli vengono ora equipaggiati di serie con i nuovi fari bi-LED che includono luci anabbaglianti e abbaglianti.

La calandra a doppio rene con cornice cromata è stata ingrandita, così come le prese d’aria esterne. Riprogrammati anche i sistemi multimediali e di navigazione: grafica innovativa, nuove visualizzazioni del display, predisposizione Apple CarPlay, WiFi Hotspot e ricarica wireless.

Gli interni si presentano infine con una plancia ridisegnata che accentua l’orientamento al guidatore e contemporaneamente enfatizza l’eleganza e la versatilità dell’abitacolo. Fanno la loro comparsa dettagli raffinati come la superficie del pannello di controllo in nero lucido e gli elementi cromati inseriti nelle portiere.

Il listino di BMW Serie 2 Coupé e Cabrio parte da 30.650 euro e arriva a quota 61.900 euro per la potente M2 Coupè da 370 Cv.