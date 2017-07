Pajero One/Hundred, Mitsubishi festeggia il secolo di vita

100 esemplari per celebrare 100 anni di esistenza. Mitsubishi lancia una edizione limitata del suo iconico Pajero, e proprio in omaggio alla ricorrenza lo battezza "One/Hundred". Numerose le caratterizzazioni tecnologiche ed estetiche: a partire dalla carrozzeria, con targhetta "100th Anniversary" su fiancate e posteriore, passando agli interni, con numero di serie e pedaliera in alluminio. Tra gli equipaggiamenti di bordo, anche l'evoluto sistema di infotainment Mitsubishi SDA (Smartphone Link Display) per connettere tutti i propri dispositivi grazie alla funzionalità mirroring. Completano la dotazione i sensori di parcheggio, in aggiunta alla retrocamera, e l"high grade silence package" per l’insonorizzazione dell’abitacolo. Pajero One/Hundred è sia a 3 che a 5 porte, il motore è il 3,2 litri turbodiesel da 190 Cv accoppiato al cambio automatico con Sport Mode. Da fine settembre, prezzo di partenza di 53.300 euro.