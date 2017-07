Classe S, restyling 2017: ancora più comfort e tecnologia

Debutta Mercedes Classe S restyling, aggiornata e non soltanto nello stile. L'ammiraglia di Stoccarda sfoggia ora un frontale ristilizzato nei fari (luci diurne a Led) e nelle prese d'aria, più larghe. La vera differenza la fanno però gli aggiornamenti tecnici: esordiscono un 6 cilindri in linea in versione diesel e benzina e un V8 biturbo con funzione di disattivazione cilindri ai bassi carichi. Nella sua declinazione ibrida plug-in, l'autonomia elettrica della super-Mercedes raggiunge ora i 50 chilometri. L'upgrade tecnologico passa poi anche per i fari Multibeam Led con luce abbagliante Ultra Range, la funzione Curve (che inclina la carrozzeria all'interno della curva) e una versione più sofisticata del Road Surface Scan. Passi avanti anche in direzione della guida autonoma: il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic e il sistema di assistenza allo sterzo attivo supportano chi guida in modo ancora più confortevole, regolando automaticamente la velocità sia nelle curve, sia prima degli incroci. In chiave comfort, infine, il programma Energizing collega in rete climatizzazione, funzione massaggio e profumazione e permette al passeggero di impostare gli ausili in base al suo stato d’animo e alle sue necessità. Prezzi a partire da 94.000 euro.