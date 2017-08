Peugeot 208 Touch, un "tocco" di tecnologia in più

"Messaggiare" via Whatsapp, impostare una destinazione, richiamare un brano dalla propria playlist. Il tutto senza mai togliere le mani dal volante, né lo sguardo dalla strada. Potere della tecnologia, potere del sistema Mirror Screen. Entra a far parte del listino del Leone la Peugeot 208 Touch, speciale allestimento prodotto in 700 esemplari a bordo del quale proprio il Mirror Screen è incluso di serie. Si collega lo smartphone al sistema di infotainment, e il gioco è fatto: qualsiasi funzionalità passa comodamente in modalità "hands free".

Il programma è compatibile sia con Android Auto, sia Apple CarPlay, sia infine MirrorLink. La speciale Peugeot 208 Touch è disponibile con 2 motorizzazioni: il 1.2 PureTech da 82 Cv o il BlueHDI da 75 Cv, in carrozzeria a 3 o 5 porte. Basata sull’allestimento Active, 208 Touch monta di serie anche cerchi in lega da 16”, cristalli posteriori oscurati e volante in pelle. Il listino prezzi parte dai 1.5.500 euro della PureTech 82 a 3 porte.