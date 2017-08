Ecco la nuova Dacia Duster

Ci siamo. Il 12 settembre, al Salone di Francoforte, Dacia svelerà in anteprima assoluta la nuova e attesissima generazione di Duster, il Suv compatto che dal 2010 si è moltiplicato in Europa e non solo in oltre un milione di unità. Per un successo che ha dell'incredibile. Sin dal design, lo spirito e le proprietà fuoristradistiche del nuovo Duster emergono con prepotenza. Reinterpretato e allineato alle nuove tendenze, lo stile resta così muscoloso e assai robusto, contribuendo a forgiare un carattere distintivo, ancor più dominante grazie alla nuova tinta Orange Atacama.

Spiccano in particolare la calandra prolungata fino ai gruppi ottici, la firma luminosa che integra luci diurne a LED suddivise in tre segmenti, il cofano motore orizzontale e lo Ski anteriore di colore cromo satinato resistente ai graffi. Di profilo, Duster adotta ora una linea di cintura rialzata, un parabrezza avanzato di 10 cm e più inclinato, inoltre nuove barre al tetto in alluminio.

Posteriormente, infine, nuova Duster si distingue per spalle larghe, linee orizzontali e gruppi ottici collocati alle estremità, gruppi ottici rossi e squadrati e Ski allargato, a sua volta in cromo satinato. Tutti gli altri dettagli alla premiere di Francoforte, uno degli eventi più attesi dell'intero salone tedesco.