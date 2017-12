Lamborghini Urus, il Super Suv brucia lo 0-100 in 3"6

Lorenzo Centenari

Un Super Suv, un modello che si candida come nuovo punto di riferimento in termini di potenza, prestazioni, dinamica di guida, design, lusso e fruibilità quotidiana. Lamborghini lancia il suo terzo modello, la Urus, Sport utility dotato di un motore V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 650 Cv a 6.000 giri/min. e 850 Nm di coppia massima già a 2.250 giri/min. Con 162,7 Cv/litro, la Urus vanta una potenza specifica tra le più alte della sua classe, oltre che il miglior rapporto peso/potenza con 3,38 kg/Cv. Inoltre, con un'accelerazione da 0-100 km/h in 3,6 secondi (0-200 km/h in 12,8 secondi) e una velocità massima di 305 km/h, la Urus è anche il Suv più veloce attualmente sul mercato.

La "Lambo" Urus è potenza bruta, ma anche stile. Le sue linee ribassate e la sua imponenza su strada si coniugano perfettamente a un grande comfort di guida, mentre i lussuosi interni sono dotati di tutte le tecnologie più recenti. La Urus sarà facile da guidare anche in città, mentre la trazione integrale dovrebbe assicurare un'esperienza in fuoristrada di primissimo livello. Come impone la tradizione Lamborghini, anche il nome Urus viene dal mondo dei tori. I bovini di razza Urus (uri), conosciuti anche come Aurochs, sono tra i grandi antenati selvatici delle razze attuali. E l'odierno toro da corrida spagnolo ha un aspetto ancora molto simile a quello della razza Urus.

La Urus è dotata di un cambio automatico a otto marce a planetari a controllo elettroidraulico, messo a punto in modo da fornire rapporti molto corti per le marce basse, e più lunghi per le marce alte. L'alta efficienza della frizione a presa diretta a slittamento controllato e un convertitore di coppia sviluppato appositamente garantiscono inoltre per la reattività dell'8 cilindri stesso, esaltandone l'accelerazione a bassi regimi, ma anche ottimizzandone il consumo di carburante. Anche il freno motore è altamente efficiente. La consegna ai primi clienti della nuova Lamborghini Urus è prevista per la primavera del 2018. Il prezzo, in Italia, è di 168.852 euro Iva esclusa.