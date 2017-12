La Polo? Con 200 Cv diventa GTI

GTI? Sigla mitica, soprattutto se legata alla Golf. Ma ora una nuova GTI è pronta a entrare in scena, sfruttando la popolarità della sorella maggiore: è la nuova Polo che - di generazione in generazione - è cresciuta nelle dimensioni e nei contenuti. Insomma, una piccola Golf.

Tre dati raccontano le capacità della Polo GTI: motore 4 cilindri 2.0 TFSI da 200 Cv, cambio DSG doppia frizione a 6 rapporti, accelerazione 0-100 in 6"7, velocità massima (potendo) di 237 km/h. Polo GTI si distingue anche per il peso a vuoto abbastanza contenuto (1.355 kg) e un interessante rapporto peso/potenza (6,78 kg/Cv), ma anche per l’assetto sportivo. Questa "due volumi" di segmento B non ha nulla da invidiare rispetto alle altre compatte ad alte prestazioni di fascia superiore fin da quando si preme il pulsante di avviamento del motore.

Quando si decide di non sfruttare tutti i cavalli, però, la Polo GTI promette risparmio di carburante e un buon comfort.

Carrozzeria dal design espressivo e impreziosito da elementi caratteristici GTI come la tipica linea rossa sulla calandra, il pomello della leva del cambio e il rivestimento dei sedili nello storico tessuto a quadretti Clark. Completano l’allestimento la plancia interamente digitale e collegata in rete, con grande display configurabile davanti al pilota.

La GTI - disponibile dal primo trimestre 2018 solo in versione 5 porte - ha un prezzo accessibile (attorno a 25.500 euro). Di serie il doppio terminale di scarico cromato, i cerchi in lega leggera Milton Keynes da 17" (pneumatici 215/45), le pinze dei freni rosse, i gruppi ottici posteriori con tecnologia Led di colore rosso scuro, gli scudi paraurti con design sportivo, prese d’aria con struttura a nido d’ape e i sottoporta maggiorati.

All’interno gli equipaggiamenti standard comprendono il sistema di riconoscimento della stanchezza del guidatore, il controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e riconoscimento dei pedoni, il sistema di frenata anti collisione multipla, la radio Composition Media 8 pollici con 6 altoparlanti, USB e Bluetooth, il Volkswagen Connect, la strumentazione interamente digitale Active Info Display, la ricarica a induzione per smartphone, il climatizzatore, il display multifunzione Plus, l’indicatore di pressione degli pneumatici, il comando automatico delle luci di marcia, con luci diurne a Led, funzione Leaving Home/Coming Home, i fendinebbia con luci di svolta, il volante sportivo multifunzione rivestito in pelle, l’impugnatura della leva del freno a mano rivestita in pelle, i sedili anteriori sportivi regolabili in altezza, con rivestimenti in tessuto Clark e, infine, gli inserti decorativi in Velvet Red sulla plancia e sui pannelli delle porte anteriori.