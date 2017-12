Alpine A110 Premiere Edition, risorge un marchio storico

Una classica coupé sportiva, leggera ed elegante, un mezzo che gratifichi il piacere di guida, ma che nemmeno trascuri il comfort quotidiano. Alpine A110 Premiere Edition il nome del modello che resuscita il marchio Alpine e ne tramanda gli stessi valori che in passato ne hanno fatto la fortuna. Progettata e prodotta in Francia (il brand appartiene al Gruppo Renault), la Alpine A110 consiste in una coupé biposto con motore in posizione centrale posteriore, struttura in alluminio e sofisticate sospensioni a doppio triangolo. A trazione posteriore come tutte le Alpine, la A110 è alimentata da un quattro cilindri turbo benzina 1.8 litri da 252 Cv. All’apertura delle prenotazioni, i 1.955 esemplari di questa edizione limitata sono stati tutti prenotati in appena cinque giorni. La versione di serie seguirà a breve e potrà essere acquista nei centri Alpine di Roma o Milano. Rinomata per la sua prestigiosa eredità di costruttore di auto sportive agili e leggere, particolarmente a proprio agio sulle strade tortuose, Alpine ha nel tempo forgiato la sua reputazione in gare internazionali di altissimo livello. Tra le numerose vittorie, anche il titolo di Campione del mondo Rally 1973 e il trionfo nella 24 Ore di Le Mans del 1978.