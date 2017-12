Auto ibride, in Emilia-Romagna niente bollo per 3 anni

Motor Valley "eco-friendly". Nel bilancio 2018 della Regione Emilia-Romagna, la giunta ha stanziato un milione di euro per esonerare le auto a propulsione ibrida dal pagamento del bollo per i primi 3 anni. Parallelamente, la Regione ha proposto e firmato intese con i maggiori Comuni del territorio per l’armonizzazione delle regole di accesso e sosta dei veicoli elettrici nelle zone a traffico limitato, accordi aperti a tutte le amministrazioni che vogliano aderire. La notizia è di martedì, quando a Bologna l'amministrazione regionale ha ricevuto in comodato d'uso gratuito una Lexus GS Hybrid da Toyota Motor Italia. Ambedue le iniziative (bollo auto e accesso Ztl) fanno parte del Piano regionale “Mi muovo elettrico” che ha visto, tra l’altro, la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con i gestori di energia e i maggiori Comuni. Una serie di accordi è infatti già stata siglata e ha consentito l’installazione, a carico dei provider stessi di energia, di circa 130 colonnine pubbliche per la ricarica dei veicoli elettrici, principalmente lungo l’asse della via Emilia.