Ford, la nuova vita del B-Suv EcoSport

EcoSport di Ford si rinnova profondamente: rispetto al modello lanciato nel 2013 oltre 2300 particolari sono stati riprogettati e sostituiti, e ora il B Suv dell'ovale blu si propone come uno dei modelli più interessanti in un segmento in grande espansione. EcoSport diventa anche più "europeo", con il passaggio della produzione allo stabilimento di Craiova, in Romania.

EcoSport ha una buona abitabilità interna in appena 4,097 metri (è il più compatto del mercato, 500X arriva a 4,27, Captur a 4,12) con un costo di appena 20 euro superiore alla Fiesta. Anche la capacità di carico è generosa, da 356 e 1238 litri. Altra importante novità è l’arrivo tra qualche mese della trazione integrale Intelligent All Wheel Drive, mutuata da quella del fratello maggiore Kuga, in abbinamento al nuovo diesel Ford EcoBlue 1.5 da 125 Cv e 300 Nm di coppia e cambio manuale a 6 marce. Questa tecnologia valuta il livello di aderenza delle ruote alla superficie della strada e trasferisce la distribuzione della coppia fino a 50/50 tra l’asse posteriore e quello anteriore in soli 20 millisecondi.

Molto interessante anche la versione del B-suv Ford con il 3 cilindri benzina EcoBoost 1.0, proposto con vari livelli di potenza (da 125 e 140 Cv) in grado di offrire consumi da 5,2 l/100 km ed emissioni di CO2 di 119 g/km. Dalla metà del 2018, l’EcoBoost 1.0 sarà disponibile con 100 Cv abbinato al cambio manuale a 6 marce. L’EcoBoost 1.0 da 125 Cv sarà disponibile anche con l'automatico a 6 marce e paddles al volante (consumo omologato di 5,8 litri per 100 km ed emissioni di CO2 di 134 g/km). Migliora rispetto all’EcoSport del 2013 la guidabilità, tagliata su misura per le esigenze dei clienti europei, grazie all’ottimizzazione delle sospensioni, degli ammortizzatori, delle molle, dell’angolo di sterzata e della barra antirollio.

EcoSport può essere acquistato con Idea Ford a partire da 149 euro al mese (il listino spazia da 14.950 a 25.750 euro); la gamma si allargherà nella tarda primavera.