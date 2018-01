Dacia Duster, la seconda generazione svelata in 5 mosse Foto

NUOVA DACIA DUSTER: IL PREZZO E venne il giorno, quello di Dacia Duster di seconda generazione. L'edizione 2018 del fortunato sport utility franco-rumeno è ufficialmente in vendita da oggi giovedì 11 gennaio a partire da 11.900 euro, lo stesso prezzo di attacco della precedente versione. Porte aperte il 20-21 e il 27-28 gennaio.

NUOVA DACIA DUSTER: GLI ESTERNI A oltre sette anni di distanza dall'esordio assoluto, Duster si rinnova profondamente ma conserva le medesime dimensioni di sempre: 4,34 m di lunghezza, 1,80 m in larghezza, 1,69 m di altezza. Il frontale è stato completamente ridisegnato, con la calandra che si prolunga fino ai fari, mentre la linea di cintura rialzata rafforza la percezione di robustezza. Posteriormente, infine, le spalle larghe donano un nuovo assetto all'intero veicolo, ora provvisto di firma luminosa con quadrati rossi e protezione sottoscocca ancor più larga.

NUOVA DACIA DUSTER: GLI INTERNI L'abitacolo è più moderno, comodo e all'insegna della funzionalità. Particolare attenzione all'acustica: potenziati sia l’audio, sia l’isolamento. I materiali sono qualitativamente superiori, come anche le finiture. La nuova plancia a S e la console centrale integrano uno schermo Media Nav posizionato più in alto e orientato verso il conducente. Volante regolabile in altezza e profondità, sedile conducente con regolazione lombare e seduta allungata di 20 mm, completano un quadro davvero interessante.

NUOVA DACIA DUSTER: I MOTORI Duster è disponibile nelle motorizzazioni 1.6 SCe 115 Cv a benzina (sia in versione 4X2, sia 4X4), 1.5 dCi 90 Cv (solo con trazione 4X2) e 1.5 dCi 110 Cv (4X2 e 4X4), tutte quante equipaggiate di sistema Stop&Start. Il turbodiesel dCi 110 Cv esiste anche con trasmissione automatica a doppia frizione EDC.

NUOVA DACIA DUSTER: GLI ALLESTIMENTI Quattro livelli di equipaggiamento: Access, Essential, Comfort e la top di gamma Prestige. L’entry level è dotata di ABS, ESP, cerchi in acciaio da 16’’, computer di bordo, kit gonfiaggio, attacchi Isofix, luci a LED, airbag laterali a tendina, servosterzo elettrico, alzacristalli anteriori elettrici, Hill Start Assist e limitatore di velocità.