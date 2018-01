Nuova Hyundai Santa Fe, ecco come sarà

Appuntamento a marzo, al prossimo Salone di Ginevra. In attesa di vederla in carne ed ossa, Hyundai diffonde nel frattempo un primo teaser della Santa Fe di futura generazione. Dall'immagine ufficiale, in realtà ancora non è possibile conoscere le forme definitive di quella che rappresenta la quarta edizione del primo Suv del marchio coreano. Già si intravedono tuttavia forme muscolose, da sport utility tutto d'un pezzo, ma al tempo stesso linee armoniche e filanti. Già sappiamo, invece, che nuova Santa Fe sarà equipaggiata di un programma completo di avanzati sistemi di sicurezza attiva, pacchetto sviluppato dalla divisione Hyundai Smart Sense. Tra le soluzioni più innovative, il sistema di avviso che rileva la presenza di persone sul divano posteriore alla chiusura del veicolo (Rear Occupant Alert). A sua volta, il sistema di rilevamento urti posteriori (Rear CrossTraffic Collision Warning) viene potenziato dalla frenata automatica: durante una manovra in retromarcia, il sistema non solo avvisa il guidatore, ma laddove necessario applica anche la frenata in modalità del tutto autonoma.