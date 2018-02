Hyundai Kona Electric, sbarca in Europa il primo "green Suv"

L'idrogeno per il futuro a lungo termine, l'elettrico come orizzonte di breve-medio periodo. Hyundai ha rilasciato la prima immagine teaser di nuova Kona Electric, il primo Suv a zero emissioni del Gruppo coreano, nonché il primo compact sport utility al 100% elettrico ad essere commercializzato in Europa. L'anteprima statica al Salone di Ginevra, mentre l'ingresso vero e proprio sul mercato è previsto per l'estate prossima.

Dopo ix35 fuel cell (2013) e il suo successore a idrogeno Nexo, a sua volta appena presentato, Kona Electric va a rafforzare l'offensiva Hyundai nel mondo delle tecnologie ecosostenibili. Duplice la scelta delle batterie, di differente capacità, mentre del motore ancora non si conoscono le caratteristiche, ma sarà uno tra i più potenti sul mercato. Autonomia? Si parla di quasi 470 km, misurati secondo il nuovo ciclo di omologazione WLTP.

Su Kona Electric, infine, ampia scelta sia in termini di comfort e connettività, sia in materia di tecnologie di sicurezza attiva e di sistemi guida assistita Hyundai SmartSense. L'attesa cresce.