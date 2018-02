Volvo, ecco la nuova V60

Ecco la nuova Volvo V60. La station wagon condivide la piattaforma SPA (Architettura di Prodotto Scalabile) di Volvo Cars con il Suv XC60 e con quattro modelli top di gamma della Serie 90. La V60 - promette Volvo - "introduce un nuovo standard di riferimento nel segmento delle station wagon medie di lusso grazie ai suoi interni curatissimi e particolarmente spaziosi e a un livello di connettività avanzato, cui si aggiungono i più innovativi sistemi di supporto alla guida e altre tecnologie a garanzia della sicurezza". Il nuovo modello è disponibile attraverso il nuovo servizio in abbonamento Care by Volvo che ha già debuttato su XC40: si paga un canone fisso mensile invece che acquistarla.

Motori In linea con l’annuncio di Volvo di voler elettrificare tutte le nuove vetture prodotte a partire dal 2019, la V60 ha due varianti di propulsore ibrido plug-in: la nuova unità ibrida plug-in benzina T6 Twin Engine con trazione integrale (340 Cv) o il sistema ibrido plug-in benzina con trazione integrale T8 Twin Engine (390 Cv). Nella gamma di motori benzina tradizionali sono disponibili il T5 o il T6, mentre chi preferisce il diesel può scegliere fra l’unità D3 o D4.

Sicurezza La V60 dispone di una serie completa di dispositivi standard, fra cui gli avanzati sistemi di supporto alla guida. Il sistema City Safety con tecnologia Autobrake utilizza la frenata automatica e dispositivi di rilevamento per aiutare il guidatore a evitare collisioni potenziali ed è l’unico sistema oggi commercializzato in grado di riconoscere pedoni, ciclisti e animali di grandi dimensioni. In anteprima mondiale, il sistema City Safety è ora in grado di attivare la frenata automatica anche per ridurre le conseguenze di collisioni con veicoli che sopraggiungono in senso opposto. Il Pilot Assist – che assiste il conducente in fase di sterzata, accelerazione e frenata su strade ben contrassegnate fino a una velocità di 130km/h – è stato ottimizzato e garantisce prestazioni superiori in curva. La V60 dispone inoltre dei dispositivi Run-off Road Mitigation - per la riduzione dell’impatto in caso di uscita dalla carreggiata - e Oncoming Lane Mitigation - che avverte il conducente in caso di sconfinamento dalla corsia di marcia correggendo automaticamente la sterzata e riportando la vettura all’interno della corsia e fuori dalla traiettoria degli eventuali veicoli che viaggiano in senso opposto – e di altre funzionalità di sterzata assistita. Il dispositivo opzionale Cross Traffic Alert con frenata automatica contribuisce a migliorare ulteriormente il livello di sicurezza delle persone a bordo e fuori dall’auto.

Infotainment L’impianto di infotainment Sensus di Volvo Cars garantisce la piena compatibilità con Apple CarPlay, Android Auto e i dispositivi 4G, consentendo al conducente di rimanere connesso in qualsiasi momento. Il sistema viene gestito attraverso uno schermo touch tipo tablet estremamente intuitivo che funge da centro di comando per le funzioni dell’auto, per il sistema di navigazione, per i servizi in connettività e per le app di musica e intrattenimento.