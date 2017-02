Foto con Bello Figo: insulti e minacce alla Innocenzi

Nonostante lui eviti i ogni tipo di contatto con i media per non gettare benzina sul fuoco, non si placa l'onda polemica e verbalmente violenta attorno a Bello Figo, lo swagger ghanese che vive da tempo a Parma. L'elenco è lungo, principalmente condotto sul web. L'ultima puntata coinvolge la cinduttrice televisiva Giulia Innocenzi, "colpevole", secondo le accuse (verbalmente pesanti) di avere difeso, con tanto di foto postata su facebook, il "Capo dello swag". Un post in difesa di Bello Figo dopo la cancellazione del concerto di Roma (la quinta esibizione annullata in un mese - leggi) diretto al ministro Minniti.

Il post di Giulia Innocenzi

OGGI A BELLO FIGO, DOMANI A TE. MINISTRO MINNITI INTERVENGA!

Annullato l'ennesimo concerto di Bello FiGo SWAG, questa volta a Roma. La questione qui non è se le sue canzoni siano di vostro gradimento. Il punto è che viviamo in un paese dove c'è una persona a cui è impedito di esibirsi per colpa di quattro sfigati fascisti. Io non ci sto, e dico che è ora che intervenga qualcuno dal ministero degli Interni. Ministro Minniti, se ci sei batti un colpo! O vogliamo dire che in questo paese non vige la libertà d'espressione, e che dei facinorosi possono decidere chi ha diritto di parola in questo paese?

Oggi succede a Bello Figo, domani potrebbe succedere a te.

Le reazioni "pesanti"

Come oramai capita ogni volta che Bello Figo spunta (direttamente o indirettamente), il corteo di insulti è una costante. Così anche per la conduttrice riminese. Pesanti, non citabili, che coinvolgono ogni itipo di tematica relativa alla Innocenzi. Sfera sessuale compresa. E lei? Risponde battaglia legale. A tutti. Con polemica nella polemica, infatti tra questi (che insultanto) prende di mira "Avanguardia Nera", deridendoli (e promettendo querela) per il fatto di avere cancellato dei post: "Sporgerò denuncia alla polizia postale. Fatto lo screenshot ai commenti dei fan di "Avanguardia nera" (complimenti per il nome), anche se li cancellate vi attaccate" e anche "FASCISTONI CANCELLONI. Quei fascistoni tutti d'un pezzo di Avanguardia Nera hanno cancellato il post pieno d'insulti contro di me. Ma io ho lo screenshot che ho già passato al mio avvocato e domani il faldone della denuncia dovrebbe essere pronto per la polizia postale". Più in generale: "Vi ho già detto che vi denuncio TUTTI. Che siano messaggi privati o commenti pubblici non importa, passo tutto all'avvocato che mi sta aiutando con la denuncia alla polizia postale".

Ironia "parmigiana"

Fortunatamente c'è anche chi cerca di sdrammatizzare, di esprimere la propria contrarietà ai testi di Bello Figo, con ironia. Prendendo spunto dagli striscioni di CasaPound "...Non merita rispetto", "accusano" di scarsa conoscenza culinaria lo swagger in una delle sue canzoni: "Pasta con tonno" (verso i 7 milioni di visualizzazioni).