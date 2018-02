Sanremo seconda serata (senza Meta-Moro): Hunziker regina dell'Ariston. E torna Baudo Foto

Michelle Hunziker con un abito lungo fucsia ha aperto al fianco di Claudio Baglioni la la seconda serata del Festival di Sanremo dopo il successo di audience della prima (guarda). I due hanno subito duettato "Il pozzo dei desideri" dalla colonna sonora italiana del Biancaneve e i sette nani della Disney. Alla fine è arrivato Favino, Baglioni ha cantato: "So' qua. Vi siete accorti che so' rimasto qua. E allora andiamo a comincià...". Poi, via alla gara delle Nuove Proposte. Si esibiscono metà del gruppo dei Giovani (4 cantanti). A seguire la metà dei Big (10 cantanti): non ci saranno Meta e Moro, sospesi per presunto plagio (leggi e ascolta), al loro posto stasera Renzo Rubino oltre alle Vibrazioni, Nina Zilli, Diodato e Roy Paci, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Red Canzian, Ron, Annalisa e i Decibel. Ospiti della serata il Mago Forest, Franca Leosini (che "interroga" Baglioni), Pippo Baudo che torna a Sanremo a 50 anni dal suo primo festival, Roberto Vecchioni, Sting e Shaggy, Il Volo (che ha ricevuto una standing ovation e ha cantato con Baglioni una canzone di Sergio Endrigo) e Biagio Antonacci.

L'Ariston acclama Baudo

«Vi voglio bene, grazie, grazie, grazie a tutti": acclamato dall’Ariston, in piedi per lui, Pippo Baudo entra in scena a 50 anni dal suo debutto Sanremo, poi legge una lettera aperta al festival.



Domani terza serata: Negramaro e Paoli-Rea, duetto Giorgia-James Taylor. Sul palco 10 Big e 4 Giovani

I Negramaro, con il brano La prima volta e con un duetto virtuosistico tra Giuliano Sangiorgi e Claudio Baglioni sulle note di Poster. Per il filone tributi ai grandi della storia della musica italiana, l’omaggio di Gino Paoli e Danilo Rea a Umberto Bindi (con Il nostro concerto) e a Fabrizio de Andrè. E poi James Taylor, leggenda della musica americana, che debutta all’Ariston con due minuti di Rigoletto, La donna è mobile (eseguita alla chitarra), e un duetto con Giorgia sulle note di Yoùve got a friend. E’ il parterre dei superospiti della terza serata del Festival di Sanremo, in programma giovedì 8 febbraio.

Continua la gara dei Giovani con le altre quattro proposte: sul palco sfilano Eva, Mudimbi, Ultimo, e Leonardo Monteiro.

Spazio anche a dieci Campioni che fanno riascoltare la loro canzone: Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Mario Biondi, Max Gazzè, Noemi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, The Kolors. In attesa di sapere se si esibiranno anche Ermal Meta e Fabrizio Moro, sub iudice per la presunta violazione del regolamento con il loro brano. Attesi anche Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria per presentare la fiction di Rai1 'E' arrivata la felicità 2'. Da confermare le indiscrezioni sulla presenza di Nino Frassica.

Si conferma anche per la terza serata del festival il meccanismo di voto, con il mix di televoto (40%), giuria demoscopica (30%) e sala stampa (30%).