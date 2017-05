Ecco come sarà la nuova Peugeot 308

Peugeot ha diffuso oggi le prime immagini della nuova generazione di 308. Aggiornata nel design e nella meccanica, la best seller del Leone si distingue dalla precedente edizione per la calandra (simile a quella di 3008 e 5008), la firma luminosa a Led dei gruppi ottici anteriori e posteriori, inoltre per un cofano dalle linee più tese che non in passato.

In abitacolo, il rivoluzionario i-Cockpit si arricchisce a sua volta di un touch-screen capacitivo abbinato alla 3D Connected Navigation, sistema che ottimizza la rapidità di accesso alle funzioni e dotato di una grafica inedita. Nuovo cambio automatico EAT8 a 8 rapporti e nuovi diesel BlueHDi da 130 e 180 Cv Euro 6.c completano il pacchetto di una compatta di segmento C destinata a fare presto sfracelli.