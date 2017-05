Serie 1, il restyling pre-rivoluzione

In attesa del nuovo modello a trazione anteriore, previsto per l’inizio del 2019, BMW rinfresca la Serie 1 aggiornando stile e colori ma anche plancia, infotainment e finiture interne. Da luglio, la nuova gamma si articolerà sugli allestimenti Sport Line, Urban Line ed M Sport, con l'aggiunta delle edizioni speciali Edition Sport Line Shadow ed Edition M Sport Shadow.

Lavoro di cesello in abitacolo: il cruscotto è stato ridisegnato e ulteriormente rivolto verso il guidatore, non mancano inoltre nuove modanature e rivestimenti in pelle per i sedili a fare da pendant con le cuciture a contrasto. Prevista infine una Sim card integrata per l'accesso a Concierge Service, Microsoft Exchange e hotspot Wi-Fi in grado di connettere fino a 10 dispositivi. Inalterata la gamma motori, prezzi ancora da comunicare.