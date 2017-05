Nio EP9, un'elettrica cinese è la più veloce al Nuerburgring!

Radical SR8 LM, Lamborghini Huracan Performante, Porsche 911 GT3. Sono solo alcune delle supersportive che la Nio EP9, hypercar a propulsione elettrica prodotta dalla cinese NextEV, si è messa alle spalle nel crono sul giro al Nuerburgring, tradizionale pietra di paragone per tutti i modelli dalle velleità corsaiole. 6'54"9 l'impressionante tempo registrato il 12 maggio sulla mitica Nordschleife. L'Inferno Verde cambia dunque imperatore: finita l'era delle auto a benzina, a comandare è ora un bolide a zero emissioni. Ma con tutte le carte in regola: la formidabile EP9 sviluppa 1.360 cavalli, raggiunge una velocità massima di 313 km/h, accelera da 0 a 200 km/h in 7,1 secondi e costa 1,48 milioni di dollari.