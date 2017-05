Skoda Karoq, si allarga la famiglia Suv del marchio ceco

A breve distanza dall'ingresso in società di Kodiaq, Skoda sforna un altro Sport utility di nuova generazione. Presentato oggi in anteprima mondiale, Skoda Karoq è un Suv compatto che misura 4.382 mm in lunghezza, 1.841 mm in larghezza e 1.605 mm in altezza. Il bagagliaio offre un volume di 521 litri, ma abbattendo il divano posteriore, la capacità del bagagliaio raggiunge quota 1.630 litri.

Al vertice del segmento le soluzioni di connettività: la piattaforma SmartLink+ è compatibile con gli standard Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink, mentre il Phonebox con ricarica per induzione collega lo smartphone all’antenna sul tetto, ricaricandolo nel contempo senza bisogno di cavi. Ampia anche la gamma di sistemi di assistenza alla guida: assistenza al parcheggio, Lane Assistant, assistenza nella marcia in colonna e tanto altro. L’offerta motori comprende complessivamente cinque unità, due benzina e tre turbodiesel, con potenze da 115 a 190 Cv. Tutti i gruppi propulsori sono sovralimentati a iniezione diretta e dispongono dei sistemi Start/Stop e recupero dell’energia in frenata. Cambio manuale a 6 rapporti, infine, oppure automatico DSG a 7 rapporti.