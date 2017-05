Abarth Day, a Varano oltre 5 mila fan dello Scorpione

Oltre 5 mila appassionati hanno partecipato alla tappa italiana di "Abarth Day", svoltasi lo scorso weekend all'autodromo "Riccardo Paletti" di Varano Melegari. Il più grande circuito di raduni Abarth si svolge su 7 piste europee: il debutto il 13 maggio in Francia, a Montlhéry, conclusione il 2 luglio a Hockenheim, Germania. Esemplari provenienti da tutte le regioni d’Italia, dalla Svizzera, dalla Francia, persino dal Giappone, in rappresentanza di 40 Club affiliati. Numerose le attività messe in campo da Abarth per regalare emozioni, tra le quali un hot lap a fianco del due volte campione del Mondo Miki Biasion sulla nuova Abarth 124 rally o sull’Abarth 695 biposto rally.