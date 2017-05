Golf, a listino la variante a metano

Dopo l'ibrida plug-in e l'elettrica, nuova Volkswagen Golf aggiunge a listino la versione a metano, completando così la gamma di motorizzazioni alternative. Golf 1.4 TGI si può ora ordinare a partire da 23.050 euro. Il motore è il solito quattro cilindri turbo, alimentato a benzina o a gas naturale. Quando viaggia a metano, la best seller di Wolfsburg copre lo 0-100 km/h in 10,6 secondi e raggiunge una velocità di 196 km/h. Interessanti sono soprattutto i costi di esercizio: la Golf turbo metano si accontenta di 3,6 kg di gas ogni 100 km, per una spesa equivalente di circa 3, 50 euro. Disponibili le carrozzerie 5 porte o Variant, il cambio manuale o il doppia frizione DSG, infine gli allestimenti Trendline, Business, Highline ed Executive.