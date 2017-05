Ioniq, con la plug-in si completa la gamma dell'eco-coreana

Dopo Hybrid ed Electric, Hyundai completa anche in Italia la gamma Ioniq con il lancio della versione ibrida plug-in. Ioniq Plug-In Hybrid abbina a un motore benzina 1.6 GDI da 105 Cv un modulo elettrico da 61 Cv e batterie da 8,9 kWh agli ioni polimeri di litio. Consumi dichiarati di 1,1 l/100 km ed emissioni di CO2 di 26 g/km, oltre a un’autonomia in modalità zero emissioni di 63 km. Prestazioni? La velocità massima tocca i 178 km/h, l’accelerazione 0-100 avviene in 10,6 secondi. Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid è equipaggiata con un cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti e una lunga serie di dispositivi di sicurezza attiva, quali frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni e veicoli, mantenimento attivo della carreggiata e cruise control adattivo. Il listino prezzi parte da 33.750 euro.