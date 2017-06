Seat, il nome del nuovo Suv? Per concorso. Votatelo

Seat chiede l'aiuto del pubblico. Quale nome per il futuro sport utility? #SeatseekingName è il progetto varato da Seat e dal suo ad Luca de Meo per votare il nome del futuro Suv della Casa spagnola, modello che una volta in commercio (2018) si posizionerà appena sopra Ateca. Annunciato il concorso, il brand ha già ricevuto oltre 500 proposte provenienti da tutta la Spagna. L’iniziativa si svilupperà in quattro fasi.

Fino al 22 giugno, il pubblico potrà proporre un nome, mentre attraverso sondaggi in vari mercati Seat individuerà i tre nomi che parteciperanno alla votazione finale, con annuncio dei finalisti il 12 settembre, in occasione del Salone di Francoforte. Dal 12 al 15 settembre, tutti potranno votare il nome preferito tra quelli selezionati. Entro il 15 ottobre, infine, sarà Seat stessa ad annunciare il nome definitivo.