Kia ha in questi giorni diffuso alcune immagini del nuovo crossover di segmento B che sarà presentato in anteprima al Salone di Francoforte di settembre. Ufficializzata la denominazione Stonic (combinazione dei termini inglesi "Speedy" e "Tonic"), per una vettura che condividerà la piattaforma con l’altro imminente Suv della capogruppo Hyundai, la Kona. Come si evince dal teaser, il linguaggio stilistico riprende in parte il percorso già tracciato dai più grandi Suv Sorento e Sportage sotto la guida del team di Peter Schreyer. All’interno, elementi in comune con la Rio, l'utilitaria della quale la Stonic riprenderà anche la gamma motorizzazioni.