Vitara XT, il crossover ispirato alla V-Strom

Contaminazioni tra due e quattro ruote, in casa Suzuki. Al Salone del Valentino, di scena a Torino fino a domenica, il costruttore di Hamamatsu espone Vitara XT, edizione speciale del suo storico crossover che per indole e grafica prende spunto da due differenti motociclette di famiglia. Una è la classe di Suzuki RM, moto da cross delle quali la Vitara XT riprende in parte i colori della livrea, l'altra è la celebre V-Strom 1000 XT, enduro stradale con la quale il Suv condivide lo spirito selvaggio. La tinta principale è dunque il Grigio Londra associato a un tetto nero a contrasto e a tanti particolari in quel Champion Yellow Metallic visto spesso sulle Suzuki RM da competizione. Un motivo ripreso anche dai montanti laterali, i passaruota maggiorati, le protezioni e i fregi laterali, inoltre dalle cover degli specchietti retrovisori esterni e dalle cornici delle bocchette d'aria. A completare l'opera, l'orologio centrale “Carbon” con serigrafia dedicata XT sulla plancia e il logo Vitara XT sul montante posteriore.