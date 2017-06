Nuova Citroen C3 Aircross, la compatta che ha voglia di Suv

"People minded", ovvero: progettata ispirandosi alle aspettative dei clienti. Dopo C5 Aircross, Citroën rafforza la sua offensiva nel segmento Suv e presenta C3 Aircross. Altezza dal suolo maggiorata, posizione di guida alta, protezioni anteriori e posteriori effetto alluminio, infine ruote di grandi dimensioni e passaruota con profili in evidenza. La silhouette dalle forme generose è sottolineata anche da elementi grafici forti, come i tocchi colorati sulle barre del tetto e i vetri laterali posteriori a effetto "veneziana".

C3 Aircross si distingue inoltre per l’ampia offerta di personalizzazioni: 85 combinazioni per gli esterni grazie a 8 colori carrozzeria, 3 tinte per il tetto e 4 Pack Color, a cui si aggiungono per gli interni 5 armonie differenti. Anche al volante, C3 Aircross mostra un carattere da Suv votato al tempo libero grazie soprattutto alla tecnologia Grip Control con Hill Assist Descent. In Italia arriverà nel secondo semestre dell'anno.