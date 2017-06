Lexus CT 200h, nuovo look e più tecnologia

Dopo Toyota Yaris, anche la Lexus CT 200h beneficia di un parziale restyling interno ed esterno. Il MY 2018 conferma invece la motorizzazione ibrida come unica scelta. Cambiano la griglia anteriore, lo stile delle luci a Led anteriori e posteriori a forma di "L" e il disegno dei paraurti posteriore, arricchito da un inserto metallizzato nella parte inferiore. Al debutto anche due nuove tinte, il Lava Orange CS e lo Heat Blue CL. In abitacolo, nuovi materiali per pannelli porta, plancia e sedili, ma soprattutto il nuovo monitor da 10,3” per il sistema di infotainment. Altra novità tecnologica è infine il pacchetto Lexus Safety System+, comprensivo di Pre-Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control, Lane Departure Alert (LDA), Automatic High Beam (AHB) e Road Sign Assist (RSA). L'arrivo in concessionaria è previsto per la fine del 2017.