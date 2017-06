Grandland X, via agli ordini. Si parte da 26 mila euro

Al via gli ordini di Opel Grandland X: con un listino prezzi che parte da 26.000 euro, il Suv tedesco sarà presentato in anteprima al Salone di Francoforte di settembre e subito dopo esordirà nelle concessionarie. Lunga 4,48 metri e dall'aspetto atletico, Grandland X sarà inizialmente disponibile con i motori 1.2 turbo benzina da 130 Cv e 1.6 turbodiesel 120 Cv, in abbinamento a un cambio manuale a sei rapporti o a un automatico sempre a sei marce. Nei mesi successivi debutteranno altre motorizzazioni. Il terzo membro della famiglia X di Opel (dopo Crossland X e Mokka X) è inoltre dotato di serie di equipaggiamenti quali Lane Departure Warning, Speed Sign Recognition, Hill Start Assist, climatizzatore con filtro antiparticolato e antiodore, sedili posteriori abbattibili separatamente (40:60) e Opel OnStar.