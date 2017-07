Renault Espace MY17, più eleganza e benessere di bordo

A tre anni dal debutto, la quinta generazione di Renault Espace si evolve ancora. In particolare, col Model Year 2017 l’esperienza di bordo si arricchisce grazie alle nuove dotazioni di comfort (sedili anteriori ventilati, sistema One Touch per ripiegare seconda e terza fila) e all’aggiornamento del sistema multimediale R-LINK 2, ora compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

La gamma motori si estende a sua volta con la nuova unità turbo benzina Energy TCe 225, associata alla trasmissione automatica EDC a 7 rapporti (da 39.100 euro). Sviluppata in collaborazione con Renault Sport, la nuova motorizzazione eroga una potenza di 225 Cv e una coppia di 300 Nm. Va in pensione, contemporaneamente, il precedente Energy TCe 200.

Anche Espace MY2017 adotta infine a richiesta il telaio 4Control con sospensioni pilotate e il sistema personalizzabile Multi-Sense. Gamma a partire da 33.800 euro.