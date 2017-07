Nuovo Tourneo Custom, trasporto persone di prima classe

Ford ha rivelato i primi dettagli relativi al nuovo Tourneo Custom, il mezzo dell'Ovale dedicato al trasporto persone, in grado di offrire un viaggio in prima classe per un massimo di nove occupanti. L’inizio della produzione è prevista nel corso del 2017, con consegne a partire dal 2018. Il design è reso più accattivante dalla griglia anteriore cromata a 5 barre, mentre la cabina - ora più spaziosa ed elegante - si arricchisce nella parte posteriore di sedili - unici nel segmento di riferimento - con 6 sedute individuali, che possono essere organizzate anche in modalità conferenza. Ricca la dotazione di tecnologie: citiamo giusto l'Intelligent Speed Limiter e il sistema di connettività e comandi vocali Ford SYNC 3. Il turbodiesel EcoBlue 2.0 è disponibile con potenze da 105, 130 e 170 cavalli. La linea Tourneo Custom sarà offerta anche in configurazioni da 8 o 9 posti, con una scelta di versioni a passo corto e lungo. Il modello a passo lungo garantirà uno spazio aggiuntivo per i bagagli.