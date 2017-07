Nissan Leaf, da settembre ci sarà il ProPilot Park

Leaf sarà il primo veicolo della gamma Nissan provvisto di tecnologia ProPilot Park, un sistema che aiuta il guidatore a parcheggiare l’auto in qualunque situazione, svolgendo in autonomia le manovre più ripetitive e più complesse. Tramite un sistema di sonar e telecamere, l'elettrica di Nissan esegue qualsiasi tipo di parcheggio: a spina di pesce, a pettine, a “S” in retromarcia. Riducendo sensibilmente lo stress del guidatore attraverso il controllo di acceleratore, freno e sterzo. La tecnologia si attiva in tre semplici mosse, visiona l’area intorno al veicolo e frena se necessario. In anteprima il 6 settembre prossimo, ProPilot Park è un altro importante esempio dell’impegno di Nissan verso avanzati sistemi di guida assistita per veicoli di serie. Progettata per rendere la guida più sicura e piacevole, la tecnologia ProPilot fa parte della visione Nissan Intelligent Mobility, per una mobilità futura più sicura, sostenibile e connessa.