Una Citroen la prima auto a guida autonoma a superare un casello

Una Citroën C4 Picasso a guida autonoma ha superato con successo, mercoledì alle 10.30, la barriera di pedaggio di Saint-Arnoult-en-Yvelines, la più grande d’Europa, senza alcun intervento da parte del conducente grazie a una comunicazione specifica stabilita tra il veicolo e l’infrastruttura. La riuscita di questa sperimentazione, in condizioni di traffico reali, costituisce un importante progresso nello sviluppo di veicoli a guida autonoma di livello 4 (mind off – senza supervisione del conducente) e rappresenta la conclusione di un programma di sviluppo iniziato nel 2016 da Groupe PSA e Vinci Autoroutes, il primo operatore delle infrastrutture autostradali in Europa.

Il superamento di un’area di pedaggio è un aspetto particolarmente complesso, per un veicolo a guida autonoma. Richiede infatti la capacità di gestire i flussi incrociati di veicoli che si orientano in modo aleatorio a livello della barriera di pedaggio, area sprovvista di segnaletica orizzontale. Necessario inoltre guidare la traiettoria del veicolo autonomo in modo da permettergli di inserirsi automaticamente nella corsia di pedaggio, larga soltanto 3 metri. Infine, il veicolo a guida autonoma deve anche essere in grado di gestire qualsiasi imprevisto che possa verificarsi durante il superamento della barriera stessa. Missione compiuta. Il futuro è alle porte.