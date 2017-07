Ecco E-Pace, il Suv compatto secondo Jaguar

Il design sportivo e la proverbiale dinamica di guida Jaguar si declinano ora in un Suv compatto a cinque posti. In vendita dal prossimo inverno a partire da 36.800 euro, Jaguar E-Pace ha uno stile sensuale, ma soprattutto un tasso di tecnologia da ammiraglia: grazie all’hotspot Wi-Fi 4G, fino a otto dispositivi possono fruire di contenuti in streaming, mentre il sistema d’infotainment Touch Pro consente ai passeggeri di connettersi alle proprie app anche durante il viaggio.

L’ampio schermo TFT full colour da 12,3’’ e l’Head-Up Display aiutano infine il conducente a non distoglie mai lo sguardo dalla strada. Piacere di guida Jaguar messo sotto chiave dalla tecnologia Configurable Dynamics, programma che permette di personalizzare le impostazioni dell’acceleratore, dello sterzo e della trasmissione.

Al resto ci pensano l’architettura leggera delle sospensioni, la trazione integrale, la tecnologia Active Driveline e il sistema Torque Vectoring: per un’eccellente agilità e trazione su ogni superficie. E-Pace è anche la prima Jaguar equipaggiata esclusivamente con motori benzina e diesel Ingenium: il pulito e reattivo diesel da 150 Cv, con emissioni di 124 g/km di CO2, e il potente benzina da 300 Cv, che accelera da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.