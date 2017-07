Yaris GRMN, dal Nurburgring la Yaris più potente di sempre

Appuntamento al 27 luglio, ore 18 in punto (in concomitanza con lo start del Rally di Finlandia), sul sito internet Toyota ufficiale. Sono le coordinate per non farsi sfuggire l'occasione di accaparrarsi un esemplare, dei soli 400 in produzione, di Toyota Yaris GRMN, nientemeno che la Yaris più potente della storia. Il prezzo è di 29.900 euro. L'acronimo GRMN sta per “Gazoo Racing Meister of Nurburgring” e rappresenta la sintesi dell’esperienza maturata da Toyota nel mondo dei rally. Sotto il cofano pulsa un 1.8 benzina con compressore volumetrico da 212 cavalli associato a un cambio manuale a 6 rapporti, l'ideale cioè ad assicurare la migliore accelerazione 0­100 km/h e la migliore progressione da 80 a 120 km/h (in quarta marcia) del segmento. Rivisto anche l’assetto, abbassato di 30 mm grazie all'introduzione di nuovi ammortizzatori Sachs e di una barra stabilizzatrice anteriore di maggior diametro. Sono stati inoltre inseriti alcuni rinforzi al telaio, mentre per migliorare l’handling i tecnici giapponesi sono intervenuti sul differenziale. Frontale individuato da aggressiva griglia a nido d'ape e stickers attorno ai gruppi ottici, interni sportivi con sedili ergonomici in Alcantara, volante a tre razze e pedaliera in alluminio. Un solo allestimento, una sola livrea, quella bicolore bianca con tetto nero metallizzato. La caccia alla super Yaris è aperta.