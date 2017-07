Bosch e Daimler, il parcheggio è autonomo

Il parcheggio manuale? Un vecchio ricordo. Presso il garage del Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, Bosch e Daimler hanno reso il parcheggio autonomo una realtà. Dimostrando che tramite smartphone è già possibile parcheggiare automaticamente un veicolo, nel posto assegnato, senza doverne controllare i movimenti. Il parcheggio autonomo è una tappa importante del percorso verso la guida senza conducente. Il progetto pilota presso il Museo Mercedes rappresenta la prima soluzione al mondo basata sull'infrastruttura per un parcheggio completamente autonomo in condizioni reali, con e senza conducente al volante. Dall'inizio del 2018 i visitatori potranno poi sperimentare il servizio in prima persona, risparmiando così il tempo normalmente impiegato per posteggiare. Brevemente, la "magia" è resa possibile dall'interazione tra l’infrastruttura intelligente del garage, fornita da Bosch, e la tecnologia automotive di Mercedes. I sensori installati nel garage monitorano il corridoio di marcia e l’area circostante guidando il veicolo. A sua volta, la tecnologia presente sull'auto converte i comandi dell’infrastruttura garage alle manovre di guida, in modo del tutto sicuro. La rivoluzione è sempre più vicina.