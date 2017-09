Opel Astra ecoM, l'alternativa a gas metano

Si arricchisce e si ingentilisce il listino Opel Astra, popolare compatta che da oggi è disponibile anche in edizione ecoM alimentata a metano. L'Astra a gas naturale sarà presentata in anteprima mondiale al Salone di Francoforte (14-24 settembre) e sarà disponibile presso le concessionarie subito dopo la manifestazione, a un prezzo di 23.300 euro in carrozzeria 5 porte e di 24.300 euro in versione Sports Tourer.

Il suo motore 1.4 turbo da 110 Cv è basato sul propulsore benzina in alluminio montato su Astra e Mokka X ed è ottimizzato per essere utilizzato con gas naturale, biogas o una miscela di questi due carburanti. E se i 117,5 litri nominali di metano dovessero risultare insufficienti, un serbatoio di benzina di riserva da 13,7 litri consentirà ad Astra ecoM di continuare a viaggiare fino al momento del rifornimento. Il motore genera una coppia massima di 200 Nm tra 2.000 e 3.600 giri ed è abbinato di serie a un cambio manuale a 6 velocità.