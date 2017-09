DS Connected Chic, l'allestimento "smartphone friendly"

DS amplia la propria gamma introducendo su DS3, DS4 e DS5 l'allestimento Connected Chic, step che si colloca tra So Chic e Sport Chic e si caratterizza per un'offerta di connettività potenziata, grazie in particolare al DS Connect Box e a MirrorScreen inclusi nell'equipaggiamento di serie. Per DS Connect Box si intende un sistema che si avvale di un modulo Gps e di una scheda Sim integrata e che consente di beneficiare gratuitamente della chiamata di assistenza e di emergenza localizzata. Basta premere il tasto Sos e richiedere assistenza tecnica tramite il tasto DS.

Il Connect Box assicura inoltre la manutenzione in remoto, individuando l'opportunità di un controllo tecnico e comunicando le informazioni necessarie. Lo schermo multifunzione Touch Pad 7’’ delle DS Connected Chic dispone poi di MirrorScreen, compatibile con Apple CarPlay e MirrorLink (anche Android Auto per DS4 e DS5). Si può così usufruire, gratuitamente o a pagamento, di una serie di applicazioni come Sygic (navigatore basato sulle mappe TomTom), Miroamer (webradio), iCoyote (informazioni sul traffico), Parkopedia (supporto nella ricerca di parcheggio), Glympse (condivisione della posizione senza obbligo di registrazione), infine MyDS App, l’universo DS per accedere ai servizi Only You.