Dacia Dokker Pick-Up: chi non lavora...

Dacia ha scelto il mercato italiano per il debutto mondiale di Dokker Pick-Up, modello realizzato in collaborazione con Focaccia Group e basato su una trasformazione del Dokker Van, l'edizione in salsa commerciale della multispazio franco rumena. Dedicato ai professionisti che lavorano sia in città (piccoli artigiani, idraulici, ecc.), sia in contesti legati all’agricoltura (aziende vinicole e agricole), Dacia Dokker Pick-Up si presenta con dimensioni contenute (4,36 metri di lunghezza), ma anche grande forza e robustezza: 675 kg di carico utile.

Il Dokker col cassone si distingue in particolare per la presenza di ribaltina rivestita in alluminio, roll bar e telone in opzione, inoltre per un pacchetto di equipaggiamenti squisitamente automotive come ABS con assistenza alla frenata, modanature laterali di protezione, paratia completa vetrata, kit di gonfiaggio pneumatici, ESP, cerchi da 15", infine vano aereo portaoggetti sopra il parabrezza. Quattro le motorizzazioni, un benzina da 100 Cv (anche bi-fuel benzina-GPL) e un turbodiesel dCi da 75 o 90 Cv. Nuovo Dacia Dokker Pick-Up è già disponibile a partire da 11.000 euro Iva esclusa.