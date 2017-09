Jaguar E-Pace, Debutto con Palm Angels

Jaguar e Palm Angels insieme per una inattesa collaborazione. Per l’anteprima italiana di E-Pace, il nuovo Suv compatto di Jaguar, i due brand hanno realizzato "Lonely Hearts Club Palm Angels for Jaguar", un secret club dal concept innovativo, aperto in questo fine settimana durante la fashion week milanese. La creatività anticonformista di Francesco Ragazzi, direttore creativo di Palm Angels, ha trasformato il club in uno spazio dall’estetica urbana e che si ispira alle luci della nightlife californiana. Neon, reti metalliche, atmosfere dark e una policy “members only”, per offrire una nuova energia creativa tra hip hop, R’n’B e musica elettronica. All’esterno del club è stata esposta per la serata la nuova Jaguar E-Pace con un’installazione ispirata agli interni del Lonely Hearts Club Palm Angels for Jaguar. L’auto sarà in esposizione fino al 24 settembre in Largo La Foppa con un insolito allestimento metropolitano.

Chi c'era? Francesco Ragazzi, creative director di Palm Angels, e Daniele Maver, presidente di Jaguar Land Rover Italia, hanno ospitato personaggi del mondo della musica e della moda: Siohban Bell, Virgil Abloh, Sebastian Ingrosso, A$AP Rocky, Binx Walton, Kat Graham, Aureta Thommolari, Hailey Clauson Gilda Ambrosio, Ludivine Pont, Guglielmo Miani, Stefano De Martino, Nicolò Oddi, Carlotta Oddi, Amina Muaddi, Paula Cadermartori, Eli Mizrahi, Etienne Russo, Carl Hirschmann, Maria Sole Cecchi, Diletta Bonaiuti, Chiara Totire, Chiara Capitani, Carola Bernard.